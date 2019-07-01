Son Dakika Haberleri: Silivri'de freni boşalan tanker 6 otomobile çarptı: 7 yaralı
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Silivri'de freni boşalan tanker 6 otomobile çarptı: 7 yaralı

1 saat önce

SİLİVRİ'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi.

Silivri'de freni boşalan tanker 6 otomobile çarptı: 7 yaralı, System.String[]
SİLİVRİ'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza da 7 kişi yaralandı. 
İstanbul Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ'dan Çatalca'ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
İstanbul, Silivri, Güncel
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