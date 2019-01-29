Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (1)
11 dakika önce
SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı.
SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ediyor. Kavaklı
Mahallesi'nde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan yoğun dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:33 Kaynak: DHA
Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Tarih Verip Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edeceğini Açıkladı