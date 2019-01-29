Son Dakika Haberleri: Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (1)

Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (1)

11 dakika önce

SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (1), System.String[]
SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan yoğun dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti

'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Tarih Verip Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edeceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 22:44:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]