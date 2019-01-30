Son Dakika Haberleri: Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (2)

Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (2)

51 dakika önce

SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın (2), System.String[]
SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavaklı Mahallesi Kıble Sokak üzerinde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Patlama seslerini duyan güvenlik görevlilerinin bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman kaplı fabrikada çalışan kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

Kavaklı, İtfaiye, Güncel
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