Silivri'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
1 saat önce
Silivri'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Silivri
'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı
Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:05 Kaynak: AA
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