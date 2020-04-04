Silivri'de giriş-çıkış yapmak isteyen araçlar geri çevrildi - Son Dakika

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Silivri'de giriş-çıkış yapmak isteyen araçlar geri çevrildi
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri'de kente giriş-çıkış yapmak isteyen özel araçlar geri çevrildi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri
'de kente giriş-çıkış yapmak isteyen özel araçlar geri çevrildi. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul
'da D-110 Tekirdağ
il sınırı Gümüşyaka
Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde İzin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi. 112 ekipleri tarafından ise durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.
Vatandaşlar ise uygulamadan memnun. Gıda taşımacılığı yapan ve izin belgesi bulunan bir sürücü, "Vakalar ortada. Normal bu uygulamalar. Gıda tedariğinin devam etmesi gerekiyor. Mecburen o tedariği de sağlamak zorundayız" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:00 Kaynak: DHA
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