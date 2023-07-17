Silivri'de gölete giren 3 çocuğun cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika
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Silivri'de gölete giren 3 çocuğun cenazeleri aileye teslim edildi

17.07.2023 16:26

Silivri Değirmenköy'de gölete giren ve hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazeleri, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Mutaz Al Mohamad (10) hastaneye kaldırıldıktan sonra kurtarılamazken, Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5) için yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından aileye teslim edildi.

İstanbul Silivri'de gölete girdikten sonra hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazeleri, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Acılı aile üyeleri ağıtlar yakarken, evlatlarının tabutları başındaki annenin feryatları ise yürek yaktı.

EN BÜYÜĞÜ 10 YAŞINDAYDI

Dün akşam saatlerinde serinlemek için Silivri Değirmenköy'de gölete giren ve hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cansız bedenleri, Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Babası tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Mutaz Al Mohamad (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, gölde kaybolan Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5), için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Gölette boğulan 3 kardeşin cenazeleri aileye teslim edildi! Annenin feryatları kahretti

KAHREDEN GÖRÜNTÜ

Uzun süren çalışmalar sonucu diğer iki çocuğun da cansız bedenine ulaşılmıştı. Gölde hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri, yapılan incelemeler sonrası aileye teslim edildi. Acılı aile üyeleri ağıtlar yakarken, evlatlarının tabutları başındaki annenin feryatları ise yürek dağladı.

Gölette boğulan 3 kardeşin cenazeleri aileye teslim edildi! Annenin feryatları kahretti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Kzk : Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın Cevap Yaz 43 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Su görmesinler hemen işgal ediyorlar silivride resmen halk plajını istila etmişler donla girenlermi desem çarşafla girenlermi desem mangal yapanları desem Cevap Yaz 15 43 Yayından Kaldır
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Adli Tıp Kurumu, Yenibosna, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de gölete giren 3 çocuğun cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de gölete giren 3 çocuğun cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika
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