Silivri'de gölete giren 3 çocuğun cenazeleri aileye teslim edildi

İstanbul Silivri'de gölete girdikten sonra hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazeleri, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Acılı aile üyeleri ağıtlar yakarken, evlatlarının tabutları başındaki annenin feryatları ise yürek yaktı.

EN BÜYÜĞÜ 10 YAŞINDAYDI

Dün akşam saatlerinde serinlemek için Silivri Değirmenköy'de gölete giren ve hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cansız bedenleri, Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Babası tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Mutaz Al Mohamad (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, gölde kaybolan Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5), için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

KAHREDEN GÖRÜNTÜ

Uzun süren çalışmalar sonucu diğer iki çocuğun da cansız bedenine ulaşılmıştı. Gölde hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri, yapılan incelemeler sonrası aileye teslim edildi. Acılı aile üyeleri ağıtlar yakarken, evlatlarının tabutları başındaki annenin feryatları ise yürek dağladı.