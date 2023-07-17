Silivri'de gölette boğulan 3 çocuğun cenazesi aileye teslim edildi - Son Dakika
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Silivri'de gölette boğulan 3 çocuğun cenazesi aileye teslim edildi

17.07.2023 13:12

Silivri'de bulunan gölette serinlemek için giren ve hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.

Silivri'de gölette girdikten sonra boğulan yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Dün akşam saatlerinde Silivri Değirmenköy'de bulunan gölette serinlemek için giren ve hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Babası tarafından göletten çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Mutaz Al Mohamad (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gölde kaybolan Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5), için arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmişti. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. Gölde hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından aileye teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Adli Tıp Kurumu, Yenibosna, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Silivri'de gölette boğulan 3 çocuğun cenazesi aileye teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de gölette boğulan 3 çocuğun cenazesi aileye teslim edildi - Son Dakika
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