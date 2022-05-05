Son dakika: SİLİVRİ'DE GÜBRE OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika: SİLİVRİ'DE GÜBRE OPERASYONU

05.05.2022 09:31

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de 112 ton gübre ele geçirdi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de 112 ton gübre ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüphelinin, tescil belgesi ve lisansı olmayan organik gübre stokladığı belirlendi. Şüphelinin, düşük ücretle aldığı gübreleri, pahalı bir markanın paketleri içinde sattığı da ortaya tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir şüphelinin tarımda kullanılan yüklü miktardaki gübreyi Silivri'de bir depoda stokladığı bilgisiyle araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin düşük fiyatlarla satın aldığı lisans süresi dolmuş gübreyi, piyasada daha pahalıya satılan ve lisanslı başka bir markanın ambalajına doldurduğu tespit edildi. Depoda arama yapan JASAT ekipleri, 112 ton tescil belgesi ve lisansı bulunmayan gübre ele geçirdi.

Gübre paketleri üzerinde yapılan teknik incelemede, ambalajların ve üzerindeki barkod numaralarının da sahte olduğu belirlendi. Elinden çıkarmak istediği, lisans süresi dolmuş, ucuz ve kalitesiz gübreyi piyasaya daha pahalı satarak haksız kazanç elde etmek isteyen şüpheliye idari para cezası verildi. Ele geçirilen gübreler ise yedi emin deposuna teslim edildi.

Son dakika: SİLİVRİ'DE GÜBRE OPERASYONU
Son dakika: SİLİVRİ'DE GÜBRE OPERASYONU
Son dakika: SİLİVRİ'DE GÜBRE OPERASYONU
Son dakika: SİLİVRİ'DE GÜBRE OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: SİLİVRİ'DE GÜBRE OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: SİLİVRİ'DE GÜBRE OPERASYONU - Son Dakika
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