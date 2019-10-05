Son Dakika Haberleri: Silivri'de gün batımı izleyenleri kendisine hayran bıraktı
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Silivri'de gün batımı izleyenleri kendisine hayran bıraktı

13 dakika önce

Silivri'de gün batımı izleyenleri kendisine hayran bıraktı Sahilden gün batımını izleyenler görsel bir şölene tanıklık ettiİSTANBUL - İstanbul'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü.

Silivri'de gün batımı izleyenleri kendisine hayran bıraktı

Sahilden gün batımını izleyenler görsel bir şölene tanıklık etti

İSTANBUL - İstanbul'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen'in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzarayı izleyerek tadını çıkardı.

Silivri'de gün batımı ile gökyüzü turuncu renge büründü. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek unutulmaz kıldı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.

Silivri'de gün batımı izleyenleri kendisine hayran bıraktı

İstanbul, Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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