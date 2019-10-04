Son Dakika Haberleri: Silivri'de gün batımı kendisine hayran bıraktı
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Silivri'de gün batımı kendisine hayran bıraktı

1 saat önce

İstanbul'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü.

Silivri'de gün batımı kendisine hayran bıraktı, System.String[]

İstanbul'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen'in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzarayı izleyerek tadını çıkardı.


Silivri'de gün batımı ile gökyüzü turuncu renge büründü. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek unutulmaz kıldı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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