Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne İstikameti Kınalı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 39 AH 504 plakalı hafriyat kamyonu, bariyerleri aşıp yoldan çıktı. Çarptığı ağaca takılıp duran kamyon 6 metrelik yükseklikteki köprü duvarında asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de hafriyat kamyonu ağaca takılıp duvarda asılı kaldı - Son Dakika

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