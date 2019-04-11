Son Dakika Haberleri: Silivri'de Hafriyat Kamyonu Devrildi

Silivri'de Hafriyat Kamyonu Devrildi

27 dakika önce

Silivri'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Silivri'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, System.String[]
Silivri'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kınalı mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımının sürdüğü alanda, Hayrullah K. yönetimindeki 34 BAM 653 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Hayrullah K, kamyonun şoför mahallinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:05 Kaynak: AA
Marmara, Kınalı, TEM Otoyolu, Silivri, Güncel
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