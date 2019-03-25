Son Dakika Haberleri: Silivri'de Hareketli Anlar... Bıçaklı Kişiye Biber Gazlı Müdahale

Silivri'de Hareketli Anlar... Bıçaklı Kişiye Biber Gazlı Müdahale

40 dakika önce

SİLİVRİ'de eli bıçaklı bir kişi, polislere ve çevredekilere zor anlar yaşattı.

Silivri'de Hareketli Anlar... Bıçaklı Kişiye Biber Gazlı Müdahale, System.String[]
SİLİVRİ'de eli bıçaklı bir kişi, polislere ve çevredekilere zor anlar yaşattı. Polis, bıçaklı kişiyi biber gazı sıktıktan sonra gözaltına aldı.

Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde yol verme tartışması yaşayan kişi bir süre sonra olay yerine elinde bıçakla geldi. Tartıştığı kişileri olay yerinde arayan eli bıçaklı kişi, çevredekilere bağırmaya başladı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Elinde bıçakla bekleyen kişi, polisin uyarısına rağmen bıçağı bırakmadı. Vatandaşlardan biri, tehditler savuran kişiye müdahale etti. Bu sırada arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Bu sırada hareketli anlar yaşandı. Gözaltına alınan kişi polis merkezine götürüldü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:29 Kaynak: DHA

Selimpaşa, Polis, Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:09:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Hareketli Anlar... Bıçaklı Kişiye Biber Gazlı Müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]