Silivri'de hasar gören okulun yıkımına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de hasar gören okulun yıkımına başlandı - Son Dakika

Silivri'de hasar gören okulun yıkımına başlandı

6 saat önce

5.8'lik depremin ardından hasar gören Silivri Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı'nda kontrollü bir şekilde yıkım başladı.

Silivri'de hasar gören okulun yıkımına başlandı, System.String[]

5.8'lik depremin ardından hasar gören Silivri Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı'nda kontrollü bir şekilde yıkım başladı.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra, İstanbul'da bazı okullar ağır hasar almıştı. Ağır hasar alan okullar içinde İstanbul Valiliği yıkım kararı alındığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Silivri Çeltik Mahallesi'nde bulunan Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı'nın yıkımına başlandı. Bugün sabah saatlerinde okul bahçesine gelen ekipler yıkıma kontrollü bir şekilde başladı. Yıkım çalışması devam ediyor.

(Yusuf Eker/İHA)

İstanbul, Silivri, Çeltik, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
5 ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:11:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'de hasar gören okulun yıkımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]