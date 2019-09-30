Son Dakika Haberleri: Silivri'de hasarlı 2 cami havadan görüntülendi
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Silivri'de hasarlı 2 cami havadan görüntülendi

49 dakika önce

Serdal ALTINTEPEİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi ibadete kapatılarak mühürlendi.

Alparslan ERMİŞ - Mertcan ÖZTÜRK - Serdal ALTINTEPE

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi ibadete kapatılarak mühürlendi. Mühürlenen camilerde önümüzdeki günlerde detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasar tespiti yapılan ilçelerin başında depremin merkez üssü Silivri geliyor. Deprem esnasında iki cami hasar gördü. Camilerden biri Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi. Bir diğer cami ise Büyükçavuşlu Mahallesi'nde bulunan Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi. İki cami de deprem sonrasında yapılan ilk incelemelerle birlikte mühürlendi.

Sekizkumlar Mahallesi Camisi'nin kapısına, Silivri ilçemizde yaşanan depremden ötürü camimizin bazı bölümlerinde hasar oluştuğundan dolayı camimiz ikinci bir incelemeye kadar ibadete yetkililer tarafından tedbir amaçlı kapatılmıştır. Tüm halkımıza duyurulur yazısının asıldığı görüldü.

Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi'nin girişinde yer alan tahtaya Camimiz detaylı inceleme neticesine kadar hizmete kapalıdır yazıldı.

Silivri'de mühürlenen iki camide de önümüzdeki günlerde detaylı tetkikler yapılacak. Camilerle ilgili karar ekiplerin detaylı incelemesi sonucu netlik kazanacak. Edinilen bilgilere göre Silivri'de deprem sonrası şu ana kadar 59 camiden 45'inde inceleme yapıldı.

Silivri'de hasarlı 2 cami havadan görüntülendi

Büyükçavuşlu, İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:40 Kaynak: DHA
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