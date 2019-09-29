Son Dakika Haberleri: Silivri'de hasarlı 2 cami mühürlendi (havadan görüntülerle)
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Silivri'de hasarlı 2 cami mühürlendi (havadan görüntülerle)

9 dakika önce

Alparslan ERMİŞ - Mertcan ÖZTÜRK - Serdal ALTINTEPE İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi ibadete kapatılarak mühürlendi.

Silivri'de hasarlı 2 cami mühürlendi (havadan görüntülerle), System.String[]

-MÜHÜRLENEN CAMİLER DETAYLI İNCELENECEK

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Alparslan ERMİŞ - Mertcan ÖZTÜRK - Serdal ALTINTEPE
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi ibadete kapatılarak mühürlendi. Mühürlenen camilerde önümüzdeki günlerde detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.
İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasar tespiti yapılan ilçelerin başında depremin merkez üssü Silivri geliyor. Deprem esnasında iki cami hasar gördü. Camilerden biri Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi. Bir diğer cami ise Büyükçavuşlu Mahallesi'nde bulunan Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi. İki cami de deprem sonrasında yapılan ilk incelemelerle birlikte mühürlendi.
Sekizkumlar Mahallesi Camisi'nin kapısına, "Silivri ilçemizde yaşanan depremden ötürü camimizin bazı bölümlerinde hasar oluştuğundan dolayı camimiz ikinci bir incelemeye kadar ibadete yetkililer tarafından tedbir amaçlı kapatılmıştır. Tüm halkımıza duyurulur" yazısının asıldığı görüldü.
Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi'nin girişinde yer alan tahtaya "Camimiz detaylı inceleme neticesine kadar hizmete kapalıdır" yazıldı.
Silivri'de mühürlenen iki camide de önümüzdeki günlerde detaylı tetkikler yapılacak. Camilerle ilgili karar ekiplerin detaylı incelemesi sonucu netlik kazanacak. Edinilen bilgilere göre Silivri'de deprem sonrası şu ana kadar 59 camiden 45'inde inceleme yapıldı.

Görüntü Dökümü
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-Semizkumlar Nevşehirliler Camisi'nden görüntüler
-Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi'nden görüntüler
-Camilerde oluşan çatlaklardan görüntüler
-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)


Büyükçavuşlu, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:31 Kaynak: DHA
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