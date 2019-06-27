Son Dakika Haberleri: Silivri'de hastane yanındaki tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Silivri'de hastane yanındaki tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu

54 dakika önce

SİLİVRİ'de özel bir hastanenin yanında bulunan tarla yandı.

Silivri'de hastane yanındaki tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]
SİLİVRİ'de  özel bir hastanenin yanında bulunan tarla yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına hastane çalışanları da destek verdi. Hastanede bulunan hastalar ve personel ise panik yaşadı. 
Silivri'de bir tarlada yangın çıktı. Olay, saat 11.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi E-5 yan yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Özel otomobillerin yanma tehlikesi geçirdiği yangına, tarlanın yanında bulunan özel hastanenin çalışanları da yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay sırasında hastane içerisinde de panik yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:35 Kaynak: DHA
Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi CHP Genel Başkan Yardımcısı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı için karar çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:29:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de hastane yanındaki tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]