Silivri'de hastane yanındaki tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu
54 dakika önce
SİLİVRİ'de özel bir hastanenin yanında bulunan tarla yandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:35 Kaynak: DHA
SİLİVRİ'de özel bir hastanenin yanında bulunan tarla yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına hastane çalışanları da destek verdi. Hastanede bulunan hastalar ve personel ise panik yaşadı. Silivri
'de bir tarlada yangın çıktı. Olay, saat 11.00 sıralarında Mimarsinan
Mahallesi E-5 yan yolu Edirne
istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Özel otomobillerin yanma tehlikesi geçirdiği yangına, tarlanın yanında bulunan özel hastanenin çalışanları da yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay sırasında hastane içerisinde de panik yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.
- İstanbul
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