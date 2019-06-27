Son Dakika Haberleri: SİLİVRİ'DE HASTANENİN YANINDAKİ TARLADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
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SİLİVRİ'DE HASTANENİN YANINDAKİ TARLADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

1 saat önce

*Hastalar yangını böyle izledi.

SİLİVRİ'DE HASTANENİN YANINDAKİ TARLADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU, System.String[]

*Hastalar yangını böyle izledi.

*Hastane çalışanları da yangın tüpleriyle yangına müdahale etti

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL,
Silivri'de özel bir hastanenin yanında bulunan tarla yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına hastane çalışanları da destek verdi. Hastanede bulunan hastalar ve personel ise panik yaşadı. 
Silivri'de bir tarla da yangın çıktı. Olay, saat 11.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi E-5 yan yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Özel otomobillerin yanma tehlikesi geçirdiği yangına, tarlanın yanında bulunan özel hastanenin çalışanları da yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay sırasında hastane içerisinde de panik yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Görüntü dökümü
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İtfaiye geliş
Tarlanın yanması
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Hastane içi cep telefonu görüntüsü
Genel ve detaylar 
 


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:18 Kaynak: DHA
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