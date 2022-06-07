Silivri'de havai fişek gözaltısı - Son Dakika
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Silivri'de havai fişek gözaltısı

07.06.2022 10:35
Silivri'de havai fişek gözaltısı

SİLİVRİ'de caddenin hemen yanında kaldırıma koyduğu havai fişek bataryasını ateşleyen şüpheli yakalandı.

SİLİVRİ'de caddenin hemen yanında kaldırıma koyduğu havai fişek bataryasını ateşleyen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Mayıs'ta gece saat 01.20 sıralarında, Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yol kenarına koydukları havai fişek bataryasını ateşleyen 2 kişiyi yakalamak için harekete geçti.

Cadde üzerinde bulunan bir işyerine ait güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayı 2 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Polis şüphelilerden E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliye "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan işlem yapıldı.


Silivri'de havai fişek gözaltısı
Silivri'de havai fişek gözaltısı
Silivri'de havai fişek gözaltısı
Silivri'de havai fişek gözaltısı
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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de havai fişek gözaltısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de havai fişek gözaltısı - Son Dakika
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