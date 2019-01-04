Son Dakika Haberleri: Silivri'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Silivri'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Silivri'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan elektrik motorunun çalınması kameralara yansıdı.

Silivri'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Silivri'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan elektrik motorunun çalınması kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fenerköy Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan elektrik motoru çalındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince bölgede araştırma yapıldı, güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İnceleme sonucu, elektrik motorunun, bölgede kağıt toplayan biri kadın iki kişi tarafından alındığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının bahçeye girerek elektrik motorunu alması ve bunun kağıtların konulduğu çuvala atılması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:14 Kaynak: AA

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