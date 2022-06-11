Silivri'de öğle saatlerinde hortum çıktı.
İstanbul'un batısında öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Silivri'de de kara bulutlar gökyüzünü kaplarken hortum oluştu. Hortum yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini yitirdi.
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Silivri'de hortum - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.