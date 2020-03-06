Silivri'de iki araç kafa kafa çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de iki araç kafa kafa çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Silivri'de iki araç kafa kafa çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

SİLİVRİ TEM bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Silivri'de iki araç kafa kafa çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
SİLİVRİ TEM bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D 100 Karayolu TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Y.'nin kullandığı 34 NJ 5118 plakalı otomobil ile Talha Miraç T.'nin kullandığı 34 FA 9088 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve cip bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlar içerisinde sıkışan sürücüler, İtfaiye ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile cipteki 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:39 Kaynak: DHA
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