Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı

01.06.2022 11:02

- Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı Silivri'de iki araç kafa kafaya çarptı.

- Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Silivri'de iki araç kafa kafaya çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza anı kameraya güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Kavaklı Mahallesi Fulya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı
Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı
Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı
Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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