İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kaynak: AA

kavga, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yakalandı - Son Dakika

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