Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yakalandı

04.07.2022 10:06
Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yakalandı

Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kardırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Son Dakika | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı
Kaynak: AA

kavga, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:05:16. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement