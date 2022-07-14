Olay, geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Yoğurtçu heykeli önünde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyünce taraflar birbirine saldırdı. Kavgaya karışanları vatandaşlar ayırırken, olayda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Silivri'de iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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