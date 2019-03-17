Son Dakika Haberleri: Silivri'de İki Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı

Silivri'de İki Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı

1 saat önce

Silivri'de iki kardeş define ararken göçük altında kaldı Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulaşmaya çalışıyorİSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı.

Silivri'de iki kardeş define ararken göçük altında kaldı
Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulaşmaya çalışıyor

İSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor.
Edinilen bilgilere göre olay Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşandı. Kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kaza iki kardeş, göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:35 Kaynak: İHA

Silivri, 3. Sayfa
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