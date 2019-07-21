SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI
1 saat önce
Silivri'de iki katlı binanın çatı katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.
Silivri Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:44 Kaynak: DHA
'de iki katlı binanın çatı katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında çıktı. Muzaffer Telli'ye ait binanın çatı katında çalışan ustalar demir kesim motoru ile tadilat yaparken çıkan kıvılcımlar çatıda yangına sebep oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
---------------
Yanan bina
Cep telefonu görüntüsü
Genel ve detaylar
- İstanbul
Sitede panik ve korku anları! Klima patladı alevler tüm her yeri sardı Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan "ikinci maaş" açıklaması Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu