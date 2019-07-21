Son Dakika Haberleri: SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI
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SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

46 dakika önce

Silivri'de iki katlı binanın çatı katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.

Silivri'de iki katlı binanın çatı katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında çıktı. Muzaffer Telli'ye ait binanın çatı katında çalışan ustalar demir kesim motoru ile tadilat yaparken çıkan kıvılcımlar çatıda yangına sebep oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili araştırma başlatıldı.
SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI
İtfaiye, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:59 Kaynak: DHA
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