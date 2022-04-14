Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

14.04.2022 20:41
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

SİLİVRİ'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alipaşa Fırın Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JS 0471 plakalı otomobil ile 34 EYY 908 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobildekiler bulundukları yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından 4 yaralıyı ilçedeki hastanelere kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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