İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

07.09.2022 17:50
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

SİLİVRİ' de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

SİLİVRİ' de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı dönüş yapan 34 ELD 675 plakalı otomobil ile 60 HF 098 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 60 HF 098 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika
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