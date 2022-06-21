Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı

21.06.2022 17:05

Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı

İSTANBUL - Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Araç hurdaya dönerken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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