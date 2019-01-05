Silivri'de İlçe Başkanı Kar Küreme Aracı Kullandı
1 saat önce
SİLİVRİ'de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da çalışmalara katılarak kar küreme aracı kullandı.
SİLİVRİ'de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Ak Parti
İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da çalışmalara katılarak kar küreme aracı kullandı. Kar
yağışının etkili olduğu Silivri
'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekipleri 150 personel ile görev yapıyor. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da karla mücadele çalışmalarına katılarak, kar küreme aracı kullandı. Çayırdere ve Sayalar mahalleleri arasında kar küreyen Bozoğlu, "Ekiplerimizle birlikte görevimizin başındayız. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için çalışma halindeyiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:01 Kaynak: DHA
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