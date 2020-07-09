Silivri'de intihar etmek isteyen kadını emniyet müdürü ikna etti - Son Dakika

Silivri'de intihar etmek isteyen kadını emniyet müdürü ikna etti
SİLİVRİ'de üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını ilçe emniyet müdürü yaklaşık 4 saatlik çabanın ardından ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.
SİLİVRİ'de üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını ilçe emniyet müdürü yaklaşık 4 saatlik çabanın ardından ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.
Olay, Yenimahalle D-100 Karayolu bağlantı yolundaki bir üst geçitte 22.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadının üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kadının atlama ihtimaline karşı yer yastığı açarken polis ekipleri de yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Müzakereci polisin ikna çabalarının sürdüğü sırada olay yerine gelen Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, intihar girişiminde bulunan kadını ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. Yaklaşık 4 saat boyunca intihar girişiminde bulunan kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 03:00 Kaynak: DHA
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