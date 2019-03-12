Son Dakika Haberleri: Silivri'de İş Adamı Çiftlikte Ölü Bulundu

Silivri'de İş Adamı Çiftlikte Ölü Bulundu

1 saat önce

SİLİVRİ'de bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu.

Silivri'de İş Adamı Çiftlikte Ölü Bulundu, System.String[]
SİLİVRİ'de bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu. 

Çeltik Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dinçkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık işlemlerinin ardından Ömer Dinçkal'ın cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dinçkal'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:00 Kaynak: DHA

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