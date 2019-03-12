Silivri'de İş Adamı Çiftlikte Ölü Bulundu

SİLİVRİ'de bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu.

SİLİVRİ'de bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu.



Çeltik Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dinçkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık işlemlerinin ardından Ömer Dinçkal'ın cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dinçkal'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

20. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Mankenin Otopsi Raporunda Skandal Detay!

Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Bakırköy'de Aracıyla Dehşet Saçan Sürücünün 32 Yıl Hapsi İstendi

Karısının İş Yeri Önünde Benzinle Kendini Yakmaya Çalıştı