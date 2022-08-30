Olay, Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'nin alt yapı çalışması sırasında bir anda göçük oluştu. Göçük sırasında beline kadar toprağa gömülen Ümit Oğul isimli işçiyi çıkaramayan çevredeki diğer vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Oğul, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı. Hafif yaralı olan Ümit Oğul kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gümüşyaka, İtfaiye, İSKİ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika

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