Silivri'de işletmelere koronavirüs denetimi - Son Dakika

Silivri'de işletmelere koronavirüs denetimi

SİLİVRİ'de işletmelere yönelik olarak koronavirüs denetimleri yapıldı.

SİLİVRİ'de işletmelere yönelik olarak koronavirüs denetimleri yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 il ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solaki, Zabıta Müdürü Uğur Tozlu'nun aralarında bulunduğu ekipler, Silivri'de bulunan işletmeleri denetledi. Denetlenen işletme çalışanları ve müşterilere; sosyal mesafe, maske ve hijyen başta olmak üzere 14 kural hatırlatıldı. Mesafe etiketi olmayan işletmelere mesafe etiketi konulması konusunda uyarıldı.

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