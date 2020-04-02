SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROL GECE DE DEVAM ETTİ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROL GECE DE DEVAM ETTİ

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti.

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi. Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?

Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi

Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu