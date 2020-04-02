Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti - Son Dakika

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Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti
36 dakika önce
İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti.
İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri
'de gece de devam etti. Koronavirüs
önlemleri kapsamında TEM Otoyolu
'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi. Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:18 Kaynak: DHA
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