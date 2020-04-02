SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR - Son Dakika

SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHAİstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de devam ediyor.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Mevkii'nden geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetleniyor. Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçülüyor. Denetim kapsamında Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçülüyor. Denetim kapsamında Edirne ve İstanbul istihkametinde yoğun trafik yaşanıyor. Görüntü dökümü: ------------------- ------------------- -Denetimlerden detaylar -Denetimlerden detaylar -Sağlıkçılardan detaylar -Sağlıkçılardan detaylar -Trafikten detaylar -Trafikten detaylar -Genel detaylar



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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