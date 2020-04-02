SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR - Son Dakika

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SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR
6 saat önce
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHAİstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de devam ediyor.
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Mevkii'nden geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetleniyor.
Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçülüyor. Denetim kapsamında Edirne ve İstanbul istihkametinde yoğun trafik yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:06 Kaynak: DHA
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