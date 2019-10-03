Son Dakika Haberleri: Silivri'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
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Silivri'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

2 saat önce

SİLİVRİ'de bir yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri hafif yaralandı.

Silivri'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı, System.String[]
SİLİVRİ'de bir yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri hafif yaralandı.
Silivri'deki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
D-100 Karayolu Edirne istikameti yanyol Silivri girişinde, yangına giden bir itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen araçtaki 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiyecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracının kaldırılma çalışmaları sırasında trafik aksadı.

Görüntü Dökümü:
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-Devrilen itfaiye aracı
-Çalışmalar


Silivri, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:39 Kaynak: DHA
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