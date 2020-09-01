Silivri'de itfaiye yılın ilk 8 ayında 432 yangına müdahale etti - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Silivri Grup Amirliği, 2020 yılının ilk 8 ayında 432 yangına müdahale ederken, kaza ve doğal afetlerde 1111 olaya müdahale ederek 344 kişinin hayatını kurtardı.

İtfaiyeye gelen 120 ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkarken, otluk alanlarda çıkan 162 yangının daha çok sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri, her sabah posta değişiminde itfaiyeci duası okuyarak, görev alacak diğer postaya devir teslimini gerçekleştiriyor. Silivri İtfaiye ekipleri A,B,C olarak 3 postaya ayrılırken, her postada 20 personel bulunuyor. Güne ekipler, itfaiye araç kontrolü ile başlarken, gün içerisinde bahçe bakımı, araç bakımı, spor faaliyetleri, temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. İhbarların gelmesiyle kısa sürede çıkış yapan İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak, yangın, kaza, hayvan kurtarma ve afetlerde mahsur kalan vatandaşların hayatlarını kurtarma için titiz çalışma yürütüyor.

- İstanbul