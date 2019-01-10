Silivri'de İtfaiyeden Karga Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Silivri'de, bir dairenin balkonunda sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Silivri
'de, bir dairenin balkonunda sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Piri Mehmet Paşa
Mahallesi Piri Paşa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katındaki daire balkonunda sıkışan kargayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun cam koruması ile duvar arasında başı sıkışan kargaya için itfaiye ekipleri merdivenle ulaştı. İtfaiye
ekipleri sıkıştığı yerden kargayı kurtardı. İtfaiyenin kurtarma operasyonu vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Sıkışan karga
-İtfaiye merdiveni
-İtfaiye ekiplerinin kargayı kurtarması
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
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