Son Dakika Haberleri: Silivri'de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Silivri'de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon

1 saat önce

Polis ekipleri Silivri'de kaçak ve sahte içki depolanan adreslere operasyon düzenledi.

Silivri'de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon, System.String[]
Polis ekipleri Silivri'de kaçak ve sahte içki depolanan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 96 şişe içki ile alkol yapımında kullanılan 15 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adres ve yanındaki depoda kaçak ve sahte içkilerin depolandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan çalışmalar sonunda 17 Haziran günü saat 13.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda 96 şişe içki ile alkol yapımında kullanılan 15 litre kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali M (55) isimli şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
alkol, polis, operasyon, silivri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


- Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler "Kedin üzerimi pislemişti" diyerek arkadaşının boğazını kesen sanık: Niye yaptım bilmiyorum "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:10:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]