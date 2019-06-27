Silivri'de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon
1 saat önce
Polis ekipleri Silivri'de kaçak ve sahte içki depolanan adreslere operasyon düzenledi.
Polis
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
ekipleri Silivri
'de kaçak ve sahte içki depolanan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 96 şişe içki ile alkol yapımında kullanılan 15 litre kimyasal madde ele geçirildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Selimpaşa
Mahallesi'nde bulunan bir adres ve yanındaki depoda kaçak ve sahte içkilerin depolandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan çalışmalar sonunda 17 Haziran günü saat 13.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda 96 şişe içki ile alkol yapımında kullanılan 15 litre kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali M (55) isimli şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
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