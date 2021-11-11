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SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK - Son Dakika

SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK

11.11.2021 14:48

SİLİVRİ Çayırdere Mahallesi'nde tarım, orman ve hazine arazileri üzerindeki 15 kaçak yapı yıkıldı.

SİLİVRİ Çayırdere Mahallesi'nde tarım, orman ve hazine arazileri üzerindeki 15 kaçak yapı yıkıldı. Yıkım sırasında kaçak yapı sahipleri ekiplere tepki gösterirken, 4 saat içinde 15 kaçak yapı iş makineleriyle yıkıldı. Silivri Belediyesi'ne bağlı ekipler ile zabıta ekipleri, sabah saat 07.00'da Çayırdere Mahallesi'ne geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı araziler üzerine pandemi döneminde yapıldığı belirtilen kaçak yapıların yıkılmadan önce evlerdeki eşyaların çıkarılmasına izin verildi. Bu sırada olay yerine gelen kaçak yapıların sahipleri, yıkım ekiplerine tepki gösterdi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçak yapılar da iş makineleriyle yıkıldı. Çayırdere Mahallesi'nde aralarında İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Refik Bek'e ait yapının da bulunduğu 15 kaçak yapı 4 saatlik çalışma sonucunda yıkımı gerçekleştirdi.

SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK
SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK

Silivri Belediyesi, Silivri, Zabıta, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINDA GERGİNLİK - Son Dakika


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