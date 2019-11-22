Son Dakika Haberleri: Silivri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Silivri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Silivri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silivri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Silivri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 katlı bir kağıt fabrikasının giriş katında tutkal makinesinin arızalanması nedeniyle yangın çıktı.

Üretim malzemelerinin tutuşmasıyla alevler, fabrika bacasını sararken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Binadaki işçiler tahliye edilirken, alevsiz bölgedeki imalat malzemeleri de dışarıya çıkarıldı.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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