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Silivri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Silivri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:25 Kaynak: AA
Silivri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 katlı bir kağıt fabrikasının giriş katında tutkal makinesinin arızalanması nedeniyle yangın çıktı.
Üretim malzemelerinin tutuşmasıyla alevler, fabrika bacasını sararken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Binadaki işçiler tahliye edilirken, alevsiz bölgedeki imalat malzemeleri de dışarıya çıkarıldı.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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