Silivri'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yaralandı
46 dakika önce
SİLİVRİ'de yol yapım çalışmaları sırasında mıcır yüklü kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı.
SİLİVRİ'de yol yapım çalışmaları sırasında mıcır yüklü kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı. Silivri
, TEM
otoyolu Kınalı
mevkinde yol yapım çalışmalarında kaza meydana geldi. Mıcır yüklü kamyon yükünü boşaltırken, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Sürücü Ramazan Zeyrek kamyonda sıkışarak, yaralandı. Zeyrek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:29 Kaynak: DHA
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