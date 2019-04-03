Son Dakika Haberleri: Silivri'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yaralandı

Silivri'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yaralandı

15 dakika önce

SİLİVRİ'de yol yapım çalışmaları sırasında mıcır yüklü kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Silivri'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
SİLİVRİ'de yol yapım çalışmaları sırasında mıcır yüklü kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Silivri, TEM otoyolu Kınalı mevkinde yol yapım çalışmalarında kaza meydana geldi. Mıcır yüklü kamyon yükünü boşaltırken, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Sürücü Ramazan Zeyrek kamyonda sıkışarak, yaralandı. Zeyrek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:32 Kaynak: DHA

Kınalı, TEM Otoyolu, Silivri, Güncel
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